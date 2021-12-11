В Ужгороде две женщины устроили разборки из-за места на парковке: видео инцидента
В Ужгороде на дороге возник спор между двумя женщинами, которые не поделили место на парковке. Однако, во время инцидента одна из водителей врезалась в маршрутку.
Видео в Facebook опубликовал Иштван Молнар.
Так, на видео видно, как автомобиль пытается припарковаться на свободном месте. Но там стояла женщина, которая мешала водителю это сделать.
В частности, она отгоняла автомобиль и била руками по капоту. Когда водитель автомобиля все же решил уехать прочь, то выезжая, задел маршрутку.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
В комментариях пользователи поражены от поступка горожанки, которая не давала припарковаться.
- А что та барышня купила то место, что она не давала припарковаться и создала аварийную ситуацию;
- Нужно было в полицию звонить;
- Нужно было проучить ту девушку, которая не давала припарковаться.
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