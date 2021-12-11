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В Ужгороде две женщины устроили разборки из-за места на парковке: видео инцидента

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Ужгород, Суббота 11 декабря 2021 14:42
В Ужгороде две женщины устроили разборки из-за места на парковке: видео инцидента В Ужгороде между двумя женщинами возник спор (скрин с видео)
Автор: Татьяна Самарук

В Ужгороде на дороге возник спор между двумя женщинами, которые не поделили место на парковке. Однако, во время инцидента одна из водителей врезалась в маршрутку.

Видео в Facebook опубликовал Иштван Молнар.

Так, на видео видно, как автомобиль пытается припарковаться на свободном месте. Но там стояла женщина, которая мешала водителю это сделать.

В частности, она отгоняла автомобиль и била руками по капоту. Когда водитель автомобиля все же решил уехать прочь, то выезжая, задел маршрутку.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В комментариях пользователи поражены от поступка горожанки, которая не давала припарковаться.

  • А что та барышня купила то место, что она не давала припарковаться и создала аварийную ситуацию;
  • Нужно было в полицию звонить;
  • Нужно было проучить ту девушку, которая не давала припарковаться.

Ранее мы сообщали, что под Черкассами мужчина избил водителя и разбил авто скорой помощи.

Также мы писали, что в Харькове "бездомный" пранкер нападал на людей, которые отказали ему в милостыне.

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