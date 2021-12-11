В Ужгороде две женщины устроили разборки из-за места на парковке: видео инцидента

В Ужгороде на дороге возник спор между двумя женщинами, которые не поделили место на парковке. Однако, во время инцидента одна из водителей врезалась в маршрутку.

Так, на видео видно, как автомобиль пытается припарковаться на свободном месте. Но там стояла женщина, которая мешала водителю это сделать.

В частности, она отгоняла автомобиль и била руками по капоту. Когда водитель автомобиля все же решил уехать прочь, то выезжая, задел маршрутку.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В комментариях пользователи поражены от поступка горожанки, которая не давала припарковаться.