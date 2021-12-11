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У Києві під час руху спалахнуло авто: реакція інших водіїв дивує (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві на дорозі сталася надзвичайна ситуація. Зокрема, під час руху проспектом Миколи Бажана спалахнув автомобіль.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ оперативний".

Так, інцидент стався вчора ввечері, 10 грудня.

Зокрема, автор допису звернув увагу, що водію довелося власноруч боротися з вогнем.

"Байдужість інших автомобілістів до чужого лиха вражає…", - йдеться від відео.

У коментарях користувачів обурилися тим, що інші водії не прийшли на допомогу:

  • Шансів затушити вогнегасником таку пожежу нульова;
  • Інші могли б спробувати допомогти погасити вогонь;
  • Автор сидить у машині й повільно проїжджає та знімає відео на телефон і розмірковує про байдужість;
  • Якби мені допомогли загасити машину, я купив би тим людям нову машину;
  • Машина згоряє повністю за 3-4 хвилини.

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Також ми писали, що у Харкові "безпритульний" пранкер нападав на людей, які відмовили йому в милостині.

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