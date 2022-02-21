UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве врачи спасли 3-летнего мальчика, который проглотил часы (фото)

Автор: Роман Мирончук

В Киеве трехлетний мальчик игрался с часами и случайно их проглотил, когда смотрел мультфильмы. Родители сразу повезли свое чадо в больницу. Врачам удалось достать инородное тело из желудка даже без хирургического вмешательства.

Об этом сообщает "Охматдет" на своей странице в Facebook.

Команда эндоскопистов за три минуты достала часы. В это время маленький пациент находился под общим наркозом с эндотрахеальной интубацией.

В Киеве ребенок проглотил часы (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

"Часы рабочие, показывали правильное время, даже находясь в желудке", - заявила заведующая отделением эндоскопии Дарья Вороняк.

В Киеве ребенок проглотил часы (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

В данное время ребенок чувствует себя хорошо, но врачи еще за ним наблюдают. За время работы медиков, это уже второй случай, когда ребенок проглатывает часы.

При этом на этот раз часы оказались не просто устройством для отслеживания времени, а семейной реликвией. Родители забрали их обратно домой.

Напомним, в Украине каждый год происходит очень много случаев, когда дети оказываются на операционном столе после игры с опасными игрушками. Эксперты назвали самые опасные из них.

Мы также писали о том, что украинец из-за спора проглотил шариковую ручку и попал на операционный стол. При этом ручка стала поперек желудка и пробила его с двух сторон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевврачи