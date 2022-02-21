У Києві лікарі врятували 3-річного хлопчика, який проковтнув годинник (фото)

Команда ендоскопістів за три хвилини дістала годинник. У цей час маленький пацієнт перебував під загальним наркозом з ендотрахеальною інтубацією.

У Києві дитина проковтнула годинник (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

"Годинник робочий, показував правильний час, навіть перебуваючи в шлунку", - заявила завідуюча відділенням ендоскопії Дар'я Вороняк.

У Києві дитина проковтнула годинник (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

В даний час дитина відчуває себе добре, але лікарі ще за нею спостерігають. За час роботи медиків, це вже другий випадок, коли дитина проковтує годинник.

При цьому на цей раз годинник виявився не просто пристроєм для відстеження часу, а сімейною реліквією. Батьки забрали його назад додому.