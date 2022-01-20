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Украинец из-за спора проглотил шариковую ручку и попал на операционный стол (фото)

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Четверг 20 января 2022 15:55
Украинец из-за спора проглотил шариковую ручку и попал на операционный стол (фото) Мужчина проглотил шариковую ручку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львовской области врачи спасали 26-летнего мужчину, который, побившись об заклад, проглотил шариковую ручку. В результате она стала поперек желудка и пробила его с двух сторон.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Так, пациентом оказался 26-летний житель из Пустомытовского района. Он рассказал, что встречал Новый год в компании друзей. В частности, они выпили лишнего и поспорили. Мужчина сказал, что без проблем может проглотить шариковую ручку. Поэтому на глазах у свидетелей он это и сделал.

Однако, уже на следующий день он почувствовал боль в желудке, но к медикам за помощью не обращался, ведь думал, что все само пройдет.

В конце концов ручка стала поперек и пробила желудок с двух сторон. Мужчина жаловался на боль в желудке, которая долго не проходила. Поэтому врачи сделали гастроскопию и увидели ручку.

"Достать ручку эндоскопически было невозможно, пришлось мужчину оперировать", - рассказал заведующий хирургического отделения больницы Гнат Герыч.

Операция длилась два часа. В конце концов ручку из желудка достали, а дырки зашили.

Пациента, по словам врача, консультировали психиатры, каких-либо отклонений не выявили. Отмечается, что данное отклонение спровоцировала чрезмерная доза алкоголя.

Украинец из-за спора проглотил шариковую ручку и попал на операционный стол (фото)Украинец из-за спора проглотил шариковую ручку и попал на операционный стол (фото)Мужчина проглотил шариковую ручку (zaxid)

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