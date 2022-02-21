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В Киеве врачи спасли 3-летнего мальчика, который проглотил часы (фото)

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 21:01
В Киеве врачи спасли 3-летнего мальчика, который проглотил часы (фото) Коллаж РБК-Украина: в Киеве ребенок случайно проглотил часы
Автор: Роман Мирончук

В Киеве трехлетний мальчик игрался с часами и случайно их проглотил, когда смотрел мультфильмы. Родители сразу повезли свое чадо в больницу. Врачам удалось достать инородное тело из желудка даже без хирургического вмешательства.

Об этом сообщает "Охматдет" на своей странице в Facebook.

Команда эндоскопистов за три минуты достала часы. В это время маленький пациент находился под общим наркозом с эндотрахеальной интубацией.

В Киеве врачи спасли 3-летнего мальчика, который проглотил часы (фото)

В Киеве ребенок проглотил часы (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

"Часы рабочие, показывали правильное время, даже находясь в желудке", - заявила заведующая отделением эндоскопии Дарья Вороняк.

В Киеве врачи спасли 3-летнего мальчика, который проглотил часы (фото)В Киеве врачи спасли 3-летнего мальчика, который проглотил часы (фото)

В Киеве ребенок проглотил часы (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

В данное время ребенок чувствует себя хорошо, но врачи еще за ним наблюдают. За время работы медиков, это уже второй случай, когда ребенок проглатывает часы.

При этом на этот раз часы оказались не просто устройством для отслеживания времени, а семейной реликвией. Родители забрали их обратно домой.

Напомним, в Украине каждый год происходит очень много случаев, когда дети оказываются на операционном столе после игры с опасными игрушками. Эксперты назвали самые опасные из них.

Мы также писали о том, что украинец из-за спора проглотил шариковую ручку и попал на операционный стол. При этом ручка стала поперек желудка и пробила его с двух сторон.

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