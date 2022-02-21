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У Києві лікарі врятували 3-річного хлопчика, який проковтнув годинник (фото)

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Київ, Понеділок 21 лютого 2022 21:01
У Києві лікарі врятували 3-річного хлопчика, який проковтнув годинник (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві дитина випадково проковтнула годинник
Автор: Роман Мирончук

У Києві трирічний хлопчик грався з годинником і випадково його проковтнув, коли дивився мультфільми. Батьки відразу повезли своє чадо в лікарню. Лікарям вдалося дістати чужорідне тіло зі шлунка навіть без хірургічного втручання.

Про це повідомляє "Охматдит" на своїй сторінці в Facebook.

Команда ендоскопістів за три хвилини дістала годинник. У цей час маленький пацієнт перебував під загальним наркозом з ендотрахеальною інтубацією.

У Києві лікарі врятували 3-річного хлопчика, який проковтнув годинник (фото)

У Києві дитина проковтнула годинник (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

"Годинник робочий, показував правильний час, навіть перебуваючи в шлунку", - заявила завідуюча відділенням ендоскопії Дар'я Вороняк.

У Києві лікарі врятували 3-річного хлопчика, який проковтнув годинник (фото)У Києві лікарі врятували 3-річного хлопчика, який проковтнув годинник (фото)

У Києві дитина проковтнула годинник (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

В даний час дитина відчуває себе добре, але лікарі ще за нею спостерігають. За час роботи медиків, це вже другий випадок, коли дитина проковтує годинник.

При цьому на цей раз годинник виявився не просто пристроєм для відстеження часу, а сімейною реліквією. Батьки забрали його назад додому.

Нагадаємо, в Україні щороку відбувається дуже багато випадків, коли діти опиняються на операційному столі після гри з небезпечними іграшками. Експерти назвали найнебезпечніші з них.

Ми також писали про те, що українець через суперечку проковтнув кулькову ручку і потрапив на операційний стіл. При цьому ручка стала поперек шлунка і пробила його з двох сторін.

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