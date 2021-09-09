В Киеве разместили билборд с живой девушкой: видео необычной рекламы

Так, "живой" билборд заметили 9 сентября.

Видео снимала пассажирка с авто, которое ехало навстречу. Водители сигналили к девушке, а она в ответ помахала рукой.

Она сидела на желтом кресле, прикрепленном к рекламному посту. Вокруг стояли мужчины, наблюдавшие за ситуацией.

Важно, что подобная реклама может быть опасной, ведь отвлекает водители во время движения.

В комментариях пользователи с удивлением отреагировали на "живую" рекламу.