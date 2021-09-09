В Киеве разместили билборд с живой девушкой: видео необычной рекламы

В Киеве возле трассы установили билборд вместе с живой девушкой, которая сидит на кресле. В сети люди по-разному отреагировали на ситуацию.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Регионалити".
Так, "живой" билборд заметили 9 сентября.
Видео снимала пассажирка с авто, которое ехало навстречу. Водители сигналили к девушке, а она в ответ помахала рукой.
Она сидела на желтом кресле, прикрепленном к рекламному посту. Вокруг стояли мужчины, наблюдавшие за ситуацией.
Важно, что подобная реклама может быть опасной, ведь отвлекает водители во время движения.
В комментариях пользователи с удивлением отреагировали на "живую" рекламу.
Ранее мы сообщали, что в Киеве спиливают молодые деревья, загораживающие билборды с рекламой.
Также мы писали о том, что в Раде одобрили новый закон о лекарствах, который имеет целью запретить рекламу препаратов.