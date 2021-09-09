У Києві розмістили білборд із живою дівчиною: відео незвичайної реклами

Так, "живий" білборд помітили 9 вересня.

Відео знімала пасажирка з авто, яке їхало назустріч. Водії сигналили до дівчини, а вона у відповідь помахала рукою.

Вона сиділа на жовтому кріслі, що був прикріплений до рекламного поста. Навколо стояли чоловіки, які спостерігали за ситуацією.

Важливо, що подібна реклама може бути небезпечною, адже відволікає водії під час руху.

У коментарях користувачі з подивом відреагували на "живу" рекламу.