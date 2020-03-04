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У Києві біля метро загорівся автобус: перші подробиці і відео

STYLERПодії    04.03.2020 - 13:35
У Києві біля метро загорівся автобус: перші подробиці і відео
У Києві загорівся автобус (колаж: РБК-Україна)

У Києві рейсовий автобус намагалися загасити водії

У Києві загорівся рейсовий автобус. Надзвичайна подія сталася вдень у середу, 4 березня. Відео із загорянням розмістив ресурс Київ Оперативний в Facebook .

Займання сталося на проспекті Перемоги, неподалік від метро Святошино.

"Прямо зараз на проспекті Перемоги, поблизу Святошино, горить рейсовий автобус.
Водії намагаються ліквідувати пожежу самостійно. Інформація про потерпілих встановлюється", - сказано в повідомленні.

Прямо зараз на проспекті Перемоги, поблизу із Святошино, палає рейсовий автобус. Водії намагаються ліквідувати пожежу самостійно. Інформація про потерпілих встановлюється.

Опубліковано Київ Оперативний Середа, 4 березня 2020 р.

У Києві загорівся автобус (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі у коментарях пишуть, що загоряння станом на 13:30 було вже ліквідовано. Про наявність постраждалих поки що нічого не відомо.

Оновлення: пізніше стало відомо, що у автобуса на ходу загорівся двигун. На щастя, крім водія в ньому нікого не було. Пожежу ліквідували, обійшлося без постраждалих.

Раніше ми писали, що у Києві на ходу загорівся тролейбус, в якому було багато пасажирів.

Подібна ситуація сталася і в Чернігові, де автобус загорівся прямо на ходу.

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