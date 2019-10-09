У Києві над злодієм в тролейбусі вчинили самосуд: людям просто набридло

У Києві провчили кишенькового злодія (Колаж РБК-Україна)

У Києві люди вирішили самі провчити нахабного кишенькового злодія

У Києві злодій в тролейбусі спробував вкрасти в людини мобільний телефон, але його зупинили. Люди не витримали такого нахабства і провчили злодія, застосувавши до нього фізичну силу. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Ви знаєте, а може бути, людям вже просто набридло бачити одні й ті ж пики, які крадуть їхні речі. На цей раз він викрав мобільний телефон у тролейбусі і трохи не на тих натрапив. Люди вирішили трохи провчити його, а потім вже викликати поліцію. Тому що все одно потім випустять, як поліція, так суд, а так хоч якась згадка буде", - сказано в повідомленні.

Інцідент стався на площі Валерія Марченка. Зазначимо, що чоловік, який вкрав телефон, ромської національності.

Відео: у Києві злодій вкрав телефон і його покарали (Facebook/Київ Оперативний)

Користувачі мережі відреагували на інцидент в коментарях. В основному люди схвалюють дії киян з ромом.

Прекрасно. Нарешті. Це відмінно. Знайомі обличчя. Люди. Запам'ятовуйте. І бутьте пильні. Працювати не хочуть. А жити хочуть. І плодиться як кролики.

Я проти насильства, але їм би ламала пальці. Адже для них нічого святого немає. Вкрасти у бабусі, студента або дитини.

Бородач київський. У нас так теж нещодавно розбиралися, не викликали поліцію. Толку від них. Раніше хоч відвезуть в РВВС, а зараз попистять постоять і все.

Просто треба ламати руки і відпускати. Особливо пальці дробити молотком або цеглою і другий раз не попадется - не зможе більше красти.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperat)