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У Києві над злодієм в тролейбусі вчинили самосуд: людям просто набридло

STYLERЖиття    09.10.2019 - 14:20
У Києві над злодієм в тролейбусі вчинили самосуд: людям просто набридло
У Києві провчили кишенькового злодія (Колаж РБК-Україна)

У Києві люди вирішили самі провчити нахабного кишенькового злодія

У Києві злодій в тролейбусі спробував вкрасти в людини мобільний телефон, але його зупинили. Люди не витримали такого нахабства і провчили злодія, застосувавши до нього фізичну силу. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Ви знаєте, а може бути, людям вже просто набридло бачити одні й ті ж пики, які крадуть їхні речі. На цей раз він викрав мобільний телефон у тролейбусі і трохи не на тих натрапив. Люди вирішили трохи провчити його, а потім вже викликати поліцію. Тому що все одно потім випустять, як поліція, так суд, а так хоч якась згадка буде", - сказано в повідомленні.

Інцідент стався на площі Валерія Марченка. Зазначимо, що чоловік, який вкрав телефон, ромської національності.

Відео: у Києві злодій вкрав телефон і його покарали (Facebook/Київ Оперативний)

Користувачі мережі відреагували на інцидент в коментарях. В основному люди схвалюють дії киян з ромом.

  • Прекрасно. Нарешті. Це відмінно. Знайомі обличчя. Люди. Запам'ятовуйте. І бутьте пильні. Працювати не хочуть. А жити хочуть. І плодиться як кролики.
  • Я проти насильства, але їм би ламала пальці. Адже для них нічого святого немає. Вкрасти у бабусі, студента або дитини.
  • Бородач київський. У нас так теж нещодавно розбиралися, не викликали поліцію. Толку від них. Раніше хоч відвезуть в РВВС, а зараз попистять постоять і все.
  • Просто треба ламати руки і відпускати. Особливо пальці дробити молотком або цеглою і другий раз не попадется - не зможе більше красти.

У Києві над злодієм в тролейбусі вчинили самосуд: людям просто набридло

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperat)

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