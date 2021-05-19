В Киеве на вокзале показали ромов, возвращающихся с "гробков": сильно не радуйтесь

Лиц ромской национальности увидели на Центральном киевском железнодорожном вокзале. Они возвращаются домой с огромными мешками еды с кладбищ.

"Сильно там не обольщайтесь - это домой едут не те, что грабят. Это - те, которые собирают продукты на кладбищах после гробков. Киев, Вокзал", - подписал автор видео.

В ролике отмечается, что поезд с ромами направляется в Ужгород.

На киевском вокзале опять много ромов

В комментариях к видео украинцы возмутились поведением ромов и назвали их "трутнями".