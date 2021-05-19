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В Киеве на вокзале показали ромов, возвращающихся с "гробков": сильно не радуйтесь

Автор: Людмила Жукова

В Украине закончились поминальные дни, когда люди вспоминали об умерших на кладбище. Так, столицу покидают и ромы с огромными мешками с кладбищ.

Их на видео показали на странице Киев Оперативный в Facebook.

Лиц ромской национальности увидели на Центральном киевском железнодорожном вокзале. Они возвращаются домой с огромными мешками еды с кладбищ.

"Сильно там не обольщайтесь - это домой едут не те, что грабят. Это - те, которые собирают продукты на кладбищах после гробков. Киев, Вокзал", - подписал автор видео.

В ролике отмечается, что поезд с ромами направляется в Ужгород.

На киевском вокзале опять много ромов

В комментариях к видео украинцы возмутились поведением ромов и назвали их "трутнями".

  • Я на новой почте отгрузки их видел, целые коробки огромные .
  • Ну им нужнее!
  • Бесполезные люди....трутни.
  • В мешках видеорегистраторы и сабы.
  • Они по-другому не могут. Это паразиты мира.
  • Разве это новость? Они так год за годом живут,хорошо что вроде уже не спят на первой платформе табором.
  • Думаю, не они одни это собирают, думаю, есть организация сбора всего этого по кладбищам страны. Я бы не удивилась. Особенно после того, как узнала что сбор бутылок - тоже организован. По территориям, часами сбора, процента наверх.

Как мы ранее сообщали, луганчанин раскрыл особенности поминальных дней на Донбассе.

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