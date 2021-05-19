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У Києві на вокзалі показали ромів, які повертаються з "гробків": сильно не радійте

Автор: Людмила Жукова

В Україні закінчилися поминальні дні, коли люди згадували про померлих на кладовищі. Так, столицю залишають і роми з величезними мішками з кладовищ.

Їх на відео показали на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Осіб ромської національності побачили на Центральному київському залізничному вокзалі. Вони повертаються додому з величезними мішками їжі з кладовищ.

"Сильно там не спокушайтеся - це додому їдуть не ті, що грабують. Це - ті, які збирають продукти на кладовищах після гробків. Київ, Вокзал", - підписав автор відео.

У ролику зазначається, що поїзд з ромами прямує до Ужгорода.

На київському вокзалі знову багато ромів

У коментарях до відео українці обурилися поведінкою ромів і назвали їх "трутнями".

  • Я на Новій пошті відвантаження їх бачив, цілі коробки величезні .
  • Ну їм потрібніше!
  • Марні люди....трутні.
  • В мішках відеореєстратори і саби.
  • Вони по-іншому не можуть. Це паразити світу.
  • Хіба це новина? Вони так рік за роком живуть, добре що начебто вже не сплять на першій платформі табором.
  • Думаю, не вони одні це збирають, думаю, є організація збору всього цього по кладовищах країни. Я б не здивувалася. Особливо після того, як дізналася що збір пляшок - теж організований. По територіях, годинами збору, відсотка наверх.

Як ми раніше повідомляли, луганчанин розкрив особливості поминальних днів на Донбасі.

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