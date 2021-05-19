У Києві на вокзалі показали ромів, які повертаються з "гробків": сильно не радійте

В Україні закінчилися поминальні дні, коли люди згадували про померлих на кладовищі. Так, столицю залишають і роми з величезними мішками з кладовищ.
Їх на відео показали на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Осіб ромської національності побачили на Центральному київському залізничному вокзалі. Вони повертаються додому з величезними мішками їжі з кладовищ.
"Сильно там не спокушайтеся - це додому їдуть не ті, що грабують. Це - ті, які збирають продукти на кладовищах після гробків. Київ, Вокзал", - підписав автор відео.
У ролику зазначається, що поїзд з ромами прямує до Ужгорода.
На київському вокзалі знову багато ромів
У коментарях до відео українці обурилися поведінкою ромів і назвали їх "трутнями".
Як ми раніше повідомляли, луганчанин розкрив особливості поминальних днів на Донбасі.