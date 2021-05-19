У Києві на вокзалі показали ромів, які повертаються з "гробків": сильно не радійте

Осіб ромської національності побачили на Центральному київському залізничному вокзалі. Вони повертаються додому з величезними мішками їжі з кладовищ.

"Сильно там не спокушайтеся - це додому їдуть не ті, що грабують. Це - ті, які збирають продукти на кладовищах після гробків. Київ, Вокзал", - підписав автор відео.

У ролику зазначається, що поїзд з ромами прямує до Ужгорода.

На київському вокзалі знову багато ромів

У коментарях до відео українці обурилися поведінкою ромів і назвали їх "трутнями".