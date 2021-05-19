В Киеве на вокзале показали ромов, возвращающихся с "гробков": сильно не радуйтесь

В Украине закончились поминальные дни, когда люди вспоминали об умерших на кладбище. Так, столицу покидают и ромы с огромными мешками с кладбищ.

Их на видео показали на странице Киев Оперативный в Facebook.

Лиц ромской национальности увидели на Центральном киевском железнодорожном вокзале. Они возвращаются домой с огромными мешками еды с кладбищ.

"Сильно там не обольщайтесь - это домой едут не те, что грабят. Это - те, которые собирают продукты на кладбищах после гробков. Киев, Вокзал", - подписал автор видео.

В ролике отмечается, что поезд с ромами направляется в Ужгород.

На киевском вокзале опять много ромов

В комментариях к видео украинцы возмутились поведением ромов и назвали их "трутнями".