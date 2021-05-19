У Києві на вокзалі показали ромів, які повертаються з "гробків": сильно не радійте
В Україні закінчилися поминальні дні, коли люди згадували про померлих на кладовищі. Так, столицю залишають і роми з величезними мішками з кладовищ.
Їх на відео показали на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Осіб ромської національності побачили на Центральному київському залізничному вокзалі. Вони повертаються додому з величезними мішками їжі з кладовищ.
"Сильно там не спокушайтеся - це додому їдуть не ті, що грабують. Це - ті, які збирають продукти на кладовищах після гробків. Київ, Вокзал", - підписав автор відео.
У ролику зазначається, що поїзд з ромами прямує до Ужгорода.
На київському вокзалі знову багато ромів
У коментарях до відео українці обурилися поведінкою ромів і назвали їх "трутнями".
- Я на Новій пошті відвантаження їх бачив, цілі коробки величезні .
- Ну їм потрібніше!
- Марні люди....трутні.
- В мішках відеореєстратори і саби.
- Вони по-іншому не можуть. Це паразити світу.
- Хіба це новина? Вони так рік за роком живуть, добре що начебто вже не сплять на першій платформі табором.
- Думаю, не вони одні це збирають, думаю, є організація збору всього цього по кладовищах країни. Я б не здивувалася. Особливо після того, як дізналася що збір пляшок - теж організований. По територіях, годинами збору, відсотка наверх.
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