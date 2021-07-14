В Киеве водитель ехал с оторванным бампером: "не слышал из-за громкой музыки" (видео)

Так, событие произошло 14 июля на столичном Набережном шоссе.

На ролике видно, что водители, которые ехали рядом с поврежденной машиной, сигналили автолюбителю, Таким образом они пытались сообщить о проблеме.

"Интересно, водитель этого Volkswagen реально не видит и не чувствует, что имеет некоторые проблемы позади или просто игнорирует?", — подписали видео.

Однако, судя по видео, владелец Volkswagen все-таки заметил проблему, ведь он начал сбрасывать скорость и поворачивать в крайний правый ряд.

В комментариях пользователи пишут, что, видимо, водитель не видел и не слышал проблемы из-за громкой музыки в салоне.