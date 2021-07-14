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В Киеве водитель ехал с оторванным бампером: "не слышал из-за громкой музыки" (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в Печерском районе водитель Volkswagen, ехал по дороге и не заметил, что у его авто почти был оторван задний бампер.

Видео опубликовали в Telegram-канале Киев Оперативный

Так, событие произошло 14 июля на столичном Набережном шоссе.

На ролике видно, что водители, которые ехали рядом с поврежденной машиной, сигналили автолюбителю, Таким образом они пытались сообщить о проблеме.

"Интересно, водитель этого Volkswagen реально не видит и не чувствует, что имеет некоторые проблемы позади или просто игнорирует?", — подписали видео.

Однако, судя по видео, владелец Volkswagen все-таки заметил проблему, ведь он начал сбрасывать скорость и поворачивать в крайний правый ряд.

В комментариях пользователи пишут, что, видимо, водитель не видел и не слышал проблемы из-за громкой музыки в салоне.

  • Он правильно сделал, что включил правый поворот и начал парковаться. Ведь сзади едет колонна автомобилей. Ему нужно пойти в правую полосу, что он и делает;
  • Мне кажется, что он на эстакаду так и поехал;
  • Ему, пожалуй, негде остановиться;
  • Скорее всего просто не слышит, потому что музыка громко играет, и по зеркалам не смотрит;
  • Мне вообще показалось что он не свой бампер тянет.

Ранее мы сообщали, что в Харькове братья-близнецы ездили по одному водительскому удостоверению.

Также в В Киеве Tesla влетела в маршрутку.

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