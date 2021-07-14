В Харькове братья-близнецы ездили по одному водительскому удостоверению (фото)

Так, мужчина подделал водительское удостоверение своего брата-близнеца и ездил так довольно длительное время.

Водителя-нарушителя остановили на улице Льва Ландау. Патрульные во время проверки документов зафиксировали, что права поддельные. Кроме того, оригинал принадлежит его брату-близнецу.

"Подделал права брата-близнеца. Под одним номером водительского ездили два брата. Только один Вова, а другой Коля. Липовые права изъяли", - сообщили в сети.

Фото: в Харькове задержали водителя с липовым удостоверением водителя (t.me/truexanews)

В комментариях пользователи отреагировали на эту ситуацию по-разному.