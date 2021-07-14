В Харькове братья-близнецы ездили по одному водительскому удостоверению (фото)
Фото: в Харькове остановили водителя с поддельными правами (Виталий Носач, РБК-Украина)
В городе Харькове задержали водителя, который управлял авто под чужим водительским удостоверением.
Об этом сообщают в Telegram-канале "Труха".
Так, мужчина подделал водительское удостоверение своего брата-близнеца и ездил так довольно длительное время.
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