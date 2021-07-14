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В Харькове братья-близнецы ездили по одному водительскому удостоверению (фото)

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Харьков, Среда 14 июля 2021 16:58
В Харькове братья-близнецы ездили по одному водительскому удостоверению (фото) Фото: в Харькове остановили водителя с поддельными правами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В городе Харькове задержали водителя, который управлял авто под чужим водительским удостоверением.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Труха".

Так, мужчина подделал водительское удостоверение своего брата-близнеца и ездил так довольно длительное время.

Ранее мы сообщали, что в Киеве велосипедист и водитель фуры не поделили дорогу, устроив эпическую драку.

Также в столице пассажир трамвая жестоко отомстил автохаму.

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