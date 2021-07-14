У Києві водій їхав з відірваним бампером: "не чув через гучну музику" (відео)

Так, подія сталася, 14 липня, на столичному Набережному шосе.

На ролику видно, що водії, які їхали поряд з пошкодженою машиною, сигналили автолюбителю, Таким чином вони намагалися повідомити про проблему.

"Цікаво, водій цього Volkswagen реально не бачить та не відчуває, що має деякі проблеми позаду або просто ігнорує?", – підписали відео.

Однак, судячи з відео, власник Volkswagen все-таки помітив проблему, адже він почав скидати швидкість та повертати в крайній правий ряд.

У коментарях користувачі пишуть, що, мабуть, водій не бачив і не чув проблеми через гучну музику в салоні.