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Пьяный иностранец снес летнее кафе с людьми на Бессарабке (видео)

Киев, Вторник 01 сентября 2020 14:19
Пьяный иностранец снес летнее кафе с людьми на Бессарабке (видео)
В Киеве водитель протаранил летнее кафе на Бессарабке (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Водитель влетел в летнюю площадку кафе, где были люди

В Киеве произошло серьезное ДТП – в самом центре столицы водитель влетел в летние столики, где в это время находились посетители.

Как рассказали очевидцы, в момент ДТП на летней площадке находились люди, а водитель автомобиля Volkswagen имел признаки алкогольного опьянения. По данным сообщества "Киев Оперативный", авария произошла на Бессарабке, по улице Бассейной.

В столичной полиции сообщили, что водитель – мужчина, 1991 года рождения, гражданин другой страны. На месте происшествия он прошел освидетельствование на драгере и по предварительным данным, он не был пьян. Точные данные будут известны только после завершения экспертизы.

Как объяснил водитель полиции, он не справился с управлением автомобилем и именно поэтому произошло ДТП.

Также появились данные о пострадавших. Врачи госпитализировали 35-летнего мужчину, посетителя кафе. У него диагностировали телесные повреждения различной тяжести.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит ограничение свободы сроком на три года с лишением прав.

Напомним, ранее мы писали о том, что Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в ДТП под Киевом.

А также рассказывали о том, что появились новые данные о ДТП с майором, который сбил девушек-курсанток.

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