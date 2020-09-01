ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

П'яний іноземець зніс літнє кафе з людьми на Бессарабці (відео)

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 14:19
П'яний іноземець зніс літнє кафе з людьми на Бессарабці (відео)
У Києві водій протаранив літнє кафе на Бессарабці (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Водій влетів у літній майданчик кафе, де були люди

У Києві сталася серйозна ДТП – в самому центрі столиці водій влетів у літні столики, де в цей час перебували відвідувачі.

Як розповіли очевидці, в момент ДТП на літньому майданчику знаходилися люди, а водій автомобіля Volkswagen мав ознаки алкогольного сп'яніння. За даними спільноти "Київ Оперативний", аварія сталася на Бессарабці, по вулиці Басейній.

У столичній поліції повідомили, що водій – чоловік, 1991 року народження, громадянин іншої країни. На місці події він пройшов огляд на драгері та за попередніми даними, він не був п'яний. Точні дані будуть відомі лише після завершення експертизи.

Як пояснив водій поліції, він не впорався з керуванням автомобілем і саме тому сталася ДТП.

Також з'явилися дані про постраждалих. Лікарі госпіталізували 35-річного чоловіка, відвідувача кафе. У нього діагностували тілесні ушкодження різної тяжкості.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водієві загрожує обмеження волі строком на три роки з позбавленням прав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Микита Добринін і Даша Квіткова потрапили у ДТП під Києвом.

А також розповідали про те, що з'явилися нові дані про ДТП з майором, який збив дівчат-курсанток.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДТПавария
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся