В Киеве водитель трамвая лишился чувств прямо во время движения: в кабине было +47
В Киеве водитель трамвая потерял сознание прямо вр время движения транспорта из-за сильной жары в кабине. Откачивать его поспешил коллега со встречного трамвая.
Об инциденте 23 июня передали в Киевском Транспортном Сообщество "КТС" на странице в Facebook.
Сообщается, что водителя спасали водой и таблетками.
Отмечается, что в кабине общественного транспорта термометр показывал целых +47 градусов.
Также в сети опубликовали фото с места инцидента.
В Киеве водитель трамвая лишился чувств во время движения из-за жары (фото: facebook.com/Kiev.transport.community)
Как обратил внимание киевлянин Олег Васильев в своем Facebook, в столице водителям в кабины обещают поставить вентиляторы не ранее, чем осенью. А до тех пор остается высокий риск повторных эксцессов из-за жаркой погоды.
"В "Киевпастрансе" все стабильно... Никто не думает ни о здоровье водителей, ни о комфорте пассажиров. Говорят, что водителям в кабину поставят вентиляторы, но это будет максимум осенью... А пока пусть все лето работают до потери сознания", - возмущается он.
В Киеве водитель трамвая потерял сознание из-за жары (фото: facebook.com/Kiev.transport.community)
В сети в комментариях уточняют, что водителю стало плохо в вагоне трамвая №3. Также пишут о том, что подобная проблема наблюдается на многих маршрутах, и в разном общественном транспорте.
- Это еще что. По городу ездит 300 автобусов и 40 троллейбусов с кондиционерами, а работают они от силы в десятке машин
- А в салоне? Пассажиров жарят, как куру гриль! Почему не работают кондиционеры в "новых автобусах"? Про WiFi молчу!
- +42 было у меня сегодня.
- Кондиционеры часто не работают! О менеджменте говорить не приходится. В 114, который едет почти с наибольшим пассажиропотоком, не продаются талончики. Неудивительно, что это очень убыточное КП.
- Да уж, Т3 в жару - это жесть, как для водителя, так и для пассажиров.
Напомним, недавно киевлянам рассказали, сколько должен стоить проезд в метро, и когда поднимутся цены.
Также мы писали о том, что в КГГА ранее показали, как будут выглядеть "идеальные" маршрутки в Киеве в ближайшее время.