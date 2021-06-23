В Киеве водитель трамвая лишился чувств прямо во время движения: в кабине было +47

В Киеве водитель трамвая потерял сознание прямо вр время движения транспорта из-за сильной жары в кабине. Откачивать его поспешил коллега со встречного трамвая.

Об инциденте 23 июня передали в Киевском Транспортном Сообщество "КТС" на странице в Facebook .

Сообщается, что водителя спасали водой и таблетками.

Отмечается, что в кабине общественного транспорта термометр показывал целых +47 градусов.

Также в сети опубликовали фото с места инцидента.

В Киеве водитель трамвая лишился чувств во время движения из-за жары (фото: facebook.com/Kiev.transport.community)

Как обратил внимание киевлянин Олег Васильев в своем Facebook, в столице водителям в кабины обещают поставить вентиляторы не ранее, чем осенью. А до тех пор остается высокий риск повторных эксцессов из-за жаркой погоды.

"В "Киевпастрансе" все стабильно... Никто не думает ни о здоровье водителей, ни о комфорте пассажиров. Говорят, что водителям в кабину поставят вентиляторы, но это будет максимум осенью... А пока пусть все лето работают до потери сознания", - возмущается он.

В Киеве водитель трамвая потерял сознание из-за жары (фото: facebook.com/Kiev.transport.community)

В сети в комментариях уточняют, что водителю стало плохо в вагоне трамвая №3. Также пишут о том, что подобная проблема наблюдается на многих маршрутах, и в разном общественном транспорте.