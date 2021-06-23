У Києві водій трамвая зомлів прямо під час руху: в кабіні було +47
У Києві водій трамвая знепритомнів прямо під час руху транспорту через сильну спеку в кабіні. Відкачувати його поспішив колега із зустрічного трамвая.
Про інцидент 23 червня передали в Київській Транспортній Спільноті "КТС" на сторінці в Facebook.
Повідомляється, що водія рятували водою і таблетками.
Зауважується, що в кабіні громадського транспорту термометр показував цілих +47 градусів.
Також в мережі опублікували фото з місця інциденту.
У Києві водій трамвая знепритомнів під час руху через спеку (фото: facebook.com/Kiev.transport.community)
Як звернув увагу киянин Олег Васильєв у своєму Facebook, у столиці водіям у кабіни обіцяють поставити вентилятори не раніше, ніж восени. А до тих пір залишається високий ризик повторних ексцесів через спекотну погоду.
"У "Київпастрансі" все стабільно... Ніхто не думає ані про здоров'я водіїв, ані про комфорт пасажирів. Кажуть, що водіям у кабіну поставлять вентилятори, але це буде максимум восени... А поки нехай все літо працюють до втрати свідомості", - обурюється він.
У Києві водій трамвая знепритомнів через спеку (фото: facebook.com/Kiev.transport.community)
У мережі в коментарях уточнюють, що водієві стало погано у вагоні трамвая №3. Також пишуть про те, що подібна проблема спостерігається на багатьох маршрутах, і в різному громадському транспорті.
- Це ще що. По місту їздить 300 автобусів і 40 тролейбусів з кондиціонерами, а працюють вони від сили в десятці машин
- А в салоні? Пасажирів смажать, як курку гриль! Чому не працюють кондиціонери в "нових автобусах"? Про WiFi мовчу!
- +42 було у мене сьогодні.
- Кондиціонери часто не працюють! Про менеджмент говорити не доводиться. У 114, який їде майже з найбільшим пасажиропотоком, не продаються талончики. Не дивно, що це дуже збиткове КП.
- Так, Т3 у спеку - це жесть, як для водія, так і для пасажирів.
Нагадаємо, нещодавно киянам розповіли, скільки має коштувати проїзд у метро, і коли піднімуться ціни.
Також ми писали про те, що в КМДА раніше показали, як виглядатимуть "ідеальні" маршрутки в Києві найближчим часом.