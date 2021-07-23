В Киеве водитель не пустил в маршрутку женщину с пятью детьми: "у меня только двое верей" (фото)

В Киеве водитель не пустил в маршрутку женщину с пятью детьми, одна из которых была в коляске.
Об этом в Facebook рассказала Валерия Сорочан, которая стала свидетелем инцидента.
Так, инцидент произошел 21 июля, на маршруте №590.
Как рассказала очевидец, женщину с малышом и прогулочной коляской водитель маршрутки не пустил в салон. Несмотря на то, что маршрутке был свободен площадка для колясок сзади.
Также она добавила, что водитель заявил, что у него две двери, а не три.
Как пишет 44.ua, представитель компании-перевозчика "Универсал-транс" сообщили, что за рулем транспортного средства находился водитель с 40-летним стажем.
В частности, свой поступок 60-летний водитель объяснил тем, что побоялся за жизнь маленького ребенка.
Кроме того, он отметил, что с женщиной было еще четверо малолетних детей от семи до 12 лет.
В комментариях пользователи пишут, что поражены от поступка водителя.
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