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В Киеве водитель не пустил в маршрутку женщину с пятью детьми: "у меня только двое верей" (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве водитель не пустил в маршрутку женщину с пятью детьми, одна из которых была в коляске.

Об этом в Facebook рассказала Валерия Сорочан, которая стала свидетелем инцидента.

Так, инцидент произошел 21 июля, на маршруте №590.

Как рассказала очевидец, женщину с малышом и прогулочной коляской водитель маршрутки не пустил в салон. Несмотря на то, что маршрутке был свободен площадка для колясок сзади.

Также она добавила, что водитель заявил, что у него две двери, а не три.

Фото: водитель не пустил в маршрутку женщину с детьми (facebook.com/valeria.sorochan)

Как пишет 44.ua, представитель компании-перевозчика "Универсал-транс" сообщили, что за рулем транспортного средства находился водитель с 40-летним стажем.

В частности, свой поступок 60-летний водитель объяснил тем, что побоялся за жизнь маленького ребенка.

Кроме того, он отметил, что с женщиной было еще четверо малолетних детей от семи до 12 лет.

В комментариях пользователи пишут, что поражены от поступка водителя.

  • Видели в 401 маршрутке, как водитель задней дверью зажал коляску и начал кричать на женщину, мол, можно шевелиться не как сонная муха;
  • Вообще-то с коляской, детским самокатом и, тем более чемоданом обязаны пускать. Нигде нет ограничений;
  • Он просто хам !;
  • Он возит людей и говорит по телефону в то же время постоянно. А на замечание пассажиров визжит и высаживает.

Ранее мы сообщали, что под Одессой молодежь устроила дискотеку в городской маршрутке.

Также в Киеве в автобусе рухнула часть крыши.

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