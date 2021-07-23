У Києві водій не пустив у маршрутку жінку з п'ятьма дітьми: "у мене лише двоє верей" (фото)

Так, інцидент стався, 21 липня, на маршруті №590.

Як розповіла очевидиця, жінку з малюком і прогулянковою коляскою водій маршрутки не пустив у салон. Попри те, що маршрутці був вільний майданчик для колясок ззаду.

Також вона додала, що водій заявив, що у нього двоє дверей, а не три.

Фото: водій не пустив у маршрутку жінку з дітьми (facebook.com/valeria.sorochan)

Як пише 44.ua, представник компанії-перевізника "Універсал-транс" повідомили, що за кермом транспортного засобу був водій з 40-річним стажем.

Зокрема, свій вчинок 60-річний водій пояснив тим, що побоявся за життя маленької дитини.

Окрім того, він зазначив, що з жінкою було ще четверо малолітніх дітей від семи до 12 років.

У коментарях користувачі пишуть, що вражені від вчинку водія.