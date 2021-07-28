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В Киеве водитель мусоровоза поиздевался над "героем парковки" (фото)

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве водитель мусоровоза оригинально поиздевался над "героем парковки", что заблокировал ему подъезд к площадке для сбора бытовых отходов.

О курьезном инциденте рассказали в Telegram-канале Киев Оперативный.

"Когда водитель мусоровоза тоже имеет чувство юмора", - подписано курьезное фото.

На кадре видно, что водитель легковушки решил схитрить и бросил авто напротив навеса, куда жильцы домов сносят мусор.

Водитель мусоровоза, приехавший ночью выгружать отходы, видимо, не смог подобраться к точке. Поэтому он отомстил - обложил "героя парковки" мусорными баками. К счастью для последнего - пустыми.

Авторы фото напомнили, что в соответствии с пунктом 15.10 Правил дорожного движения, запрещается стоянка автомобилей ближе 5 м от контейнерных площадок или контейнеров для сбора бытовых отходов.

Фото: В Киеве водитель мусоровоза наказал "героя парковки" (t.me/KyivOperativ/78921)

Ранее мы писали, что в Киеве авто на крутых номерах устроило "шашки" и попало в дорожно-транспортное происшествие.

Также сообщалось, что в Киеве курьер Glovo устроил драку с водителем прямо посреди дороги.

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Герой парковки