В Киеве водитель мусоровоза поиздевался над "героем парковки" (фото)

В Киеве водитель мусоровоза оригинально поиздевался над "героем парковки", что заблокировал ему подъезд к площадке для сбора бытовых отходов.
О курьезном инциденте рассказали в Telegram-канале Киев Оперативный.
"Когда водитель мусоровоза тоже имеет чувство юмора", - подписано курьезное фото.
На кадре видно, что водитель легковушки решил схитрить и бросил авто напротив навеса, куда жильцы домов сносят мусор.
Водитель мусоровоза, приехавший ночью выгружать отходы, видимо, не смог подобраться к точке. Поэтому он отомстил - обложил "героя парковки" мусорными баками. К счастью для последнего - пустыми.
Авторы фото напомнили, что в соответствии с пунктом 15.10 Правил дорожного движения, запрещается стоянка автомобилей ближе 5 м от контейнерных площадок или контейнеров для сбора бытовых отходов.
Фото: В Киеве водитель мусоровоза наказал "героя парковки" (t.me/KyivOperativ/78921)
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Также сообщалось, что в Киеве курьер Glovo устроил драку с водителем прямо посреди дороги.