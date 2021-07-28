У Києві водій сміттєвоза познущався над "героєм парковки" (фото)

"Коли водій сміттєвоза теж має почуття гумору", - підписано курйозне фото.

На кадрі видно, що водій легковика вирішив схитрувати і кинув авто навпроти навісу, куди мешканці будинків зносять сміття.

Водій сміттєвоза, який приїхав вночі вивантажувати відходи, мабуть, не зміг підібратися до точки. Тому він помстився - обклав "героя парковки" сміттєвими баками. На щастя для останнього - порожніми.

Автори фото нагадали, що відповідно до пункту 15.10 Правил дорожнього руху, забороняється стоянка автомобілів ближче 5 м від контейнерних майданчиків або контейнерів для збору побутових відходів.

Фото: у Києві водій сміттєвоза покарав "героя парковки" (t.me/KyivOperativ/78921)