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В Киеве авто на крутых номерах устроило "шашки" и попало в ДТП: видео гонок

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Киев, Вторник 20 июля 2021 12:31
В Киеве авто на крутых номерах устроило "шашки" и попало в ДТП: видео гонок Коллаж РБК-Украина: В Киеве случилось ДТП после того, как водитель устроил "шашки" на дороге
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве авто на крутых номерах устроило "шашки" на дороге, которые закончились ДТП. Теперь водитель пострадавшего авто просит опознать гонщика, который игнорирует ПДД.

Видео с регистратора появилось в Facebook.

Автор видео говорит, что инцидент случился 19 июля на проспекте Николая Бажана (Харьковский массив).

"Вчера какой-то тип на Honda Legend (AA7717TB) подрезал девушку на Acura (без поворотника, вытормозил). До этого, со слов свидетелей, он играл в "шашки" на Бажана. Это спровоцировало ДТП с немалым ущербом. Может кто знает этого гонщика?" - говорится в сообщении.

Также указано, что "дата на регистраторе не выставлена".

Вчера какой-то тип на #Honda #Legend #AA7717TB подрезал девушку на #Acura (без поворотника, вытормозил). До этого, со слов свидетелей, он играл в «шашки» на Бажана. Это спровоцировало ДТП с немалым ущербом. Может кто знает этого гонщика? P.S: дата на регистраторе не выставлена

Posted by Київ Оперативний on Monday, July 19, 2021

Видео: В Киеве авто на крутых номерах устроило "шашки" и попало в ДТП (facebook.com/KyivOperativ)

Интересно, что в комментариях пользователи говорят, что автор видео сама виновата в том, что создала аварийную ситуацию.

"Как по мне - топикстартер сама его резанула при перестроении из 2 в 3. Также автору не мешало бы глубже вникнуть в ПДД и тормозить в своей полосе", - написал один из пользователей.

"Перестроилась, не посмотрела в зеркало, подрезала Аккорд. Он аккуратненько обогнал её, притормозил, показал поворотником, за что "наказывает", даже окно открыл, чтоб сказать пару ласковых, а Василиса опять, не смотря в зеркало ломанулась в другой ряд. Вот результат..." - указал комментатор.

Ранее мы писали, что украинская телеведущая Соломия Витвицкая попала в ДТП в Киеве.

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