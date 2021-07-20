В Киеве авто на крутых номерах устроило "шашки" и попало в ДТП: видео гонок

В Киеве авто на крутых номерах устроило "шашки" на дороге, которые закончились ДТП. Теперь водитель пострадавшего авто просит опознать гонщика, который игнорирует ПДД.

Автор видео говорит, что инцидент случился 19 июля на проспекте Николая Бажана (Харьковский массив).

"Вчера какой-то тип на Honda Legend (AA7717TB) подрезал девушку на Acura (без поворотника, вытормозил). До этого, со слов свидетелей, он играл в "шашки" на Бажана. Это спровоцировало ДТП с немалым ущербом. Может кто знает этого гонщика?" - говорится в сообщении.

Также указано, что "дата на регистраторе не выставлена".

Вчера какой-то тип на #Honda #Legend #AA7717TB подрезал девушку на #Acura (без поворотника, вытормозил). До этого, со слов свидетелей, он играл в «шашки» на Бажана. Это спровоцировало ДТП с немалым ущербом. Может кто знает этого гонщика? P.S: дата на регистраторе не выставлена Posted by Київ Оперативний on Monday, July 19, 2021

Видео: В Киеве авто на крутых номерах устроило "шашки" и попало в ДТП (facebook.com/KyivOperativ)

Интересно, что в комментариях пользователи говорят, что автор видео сама виновата в том, что создала аварийную ситуацию.

"Как по мне - топикстартер сама его резанула при перестроении из 2 в 3. Также автору не мешало бы глубже вникнуть в ПДД и тормозить в своей полосе", - написал один из пользователей.

"Перестроилась, не посмотрела в зеркало, подрезала Аккорд. Он аккуратненько обогнал её, притормозил, показал поворотником, за что "наказывает", даже окно открыл, чтоб сказать пару ласковых, а Василиса опять, не смотря в зеркало ломанулась в другой ряд. Вот результат..." - указал комментатор.