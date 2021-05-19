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В Киеве курьер Glovo устроил драку с водителем прямо посреди дороги (видео)

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Киев, Среда 19 мая 2021 10:35
В Киеве курьер Glovo устроил драку с водителем прямо посреди дороги (видео) Коллаж РБК-Украина: Курьер Glovo подрался с водителем на дороге в Киеве
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве водитель легкового автомобиля и курьер доставки Glovo подрались посреди дороги. Что именно произошло, и в чем причина конфликта - до конца не ясно, но потасовка вышла довольно курьезной.

Видео опубликовал в Facebook ресурс Вартові еспресо.

На кадрах видно, что водители обоих транспортных средств остановились неподалеку от пешеходного перехода и начали махать руками. Причем "гловер" даже не слез со своего двухколесного друга, а водитель не покинул авто.

После того, как оба получили несколько тумаков (в основном мужчина за рулем Skoda, так как курьер был в шлеме), оба разъехались.

"На столичных Березняках что-то не поделили водители Skoda и мотороллер. Разговор был коротким, но, вероятно, результативным", - подписано видео.

На столичних Березняках щось не поділили водії Skoda та моторолеру. Розмова була короткою, але, певно, результативною... П.С.: Редакція не поділяє подібні засоби комунікації

Posted by Вартові еспресо on Tuesday, May 18, 2021

Видео: В Киеве курьер Glovo подрался с водителем легковушки (facebook.com/vartovi.espreso)

Отметим, что курьеры, судя по частоте случаев, курьеры - народ довольно конфликтный.

Так, недавно один из сотрудников службы доставки вырубил прохожего и сбежал. "Герой" попал на видео, но постигло ли его наказание, неизвестно.

Также в столице был случай, когда курьер Glovo избил мужчину шлемом по голове в подземном переходе.

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