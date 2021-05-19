В Киеве курьер Glovo устроил драку с водителем прямо посреди дороги (видео)
В Киеве водитель легкового автомобиля и курьер доставки Glovo подрались посреди дороги. Что именно произошло, и в чем причина конфликта - до конца не ясно, но потасовка вышла довольно курьезной.
Видео опубликовал в Facebook ресурс Вартові еспресо.
На кадрах видно, что водители обоих транспортных средств остановились неподалеку от пешеходного перехода и начали махать руками. Причем "гловер" даже не слез со своего двухколесного друга, а водитель не покинул авто.
После того, как оба получили несколько тумаков (в основном мужчина за рулем Skoda, так как курьер был в шлеме), оба разъехались.
"На столичных Березняках что-то не поделили водители Skoda и мотороллер. Разговор был коротким, но, вероятно, результативным", - подписано видео.
На столичних Березняках щось не поділили водії Skoda та моторолеру. Розмова була короткою, але, певно, результативною... П.С.: Редакція не поділяє подібні засоби комунікаціїPosted by Вартові еспресо on Tuesday, May 18, 2021
Видео: В Киеве курьер Glovo подрался с водителем легковушки (facebook.com/vartovi.espreso)
Отметим, что курьеры, судя по частоте случаев, курьеры - народ довольно конфликтный.
Так, недавно один из сотрудников службы доставки вырубил прохожего и сбежал. "Герой" попал на видео, но постигло ли его наказание, неизвестно.
Также в столице был случай, когда курьер Glovo избил мужчину шлемом по голове в подземном переходе.