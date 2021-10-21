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В Киеве водитель микроавтобуса сбил полицейского, который оформлял ДТП (фото)

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Киев, Четверг 21 октября 2021 17:45
В Киеве водитель микроавтобуса сбил полицейского, который оформлял ДТП (фото) Коллаж РБК-Украина: в Киеве сбили патрульного при оформлении ДТП
Автор: Владимир Костырин

В Киеве водитель микроавтобуса сбил патрульного полицейского, который в это время на дороге оформлял ДТП. В результате правоохранитель был госпитализирован с травмами головы.

Об этом 21 октября передает "dtp.kiev.ua" на странице в Facebook.

Инцидент произошел на улице Луговая возле торгово-развлекательного центра "Караван".

Там патрульные занимались оформлением протокола об аварии и нарушении ПДД, стоя в первой полосе движения. На дороге возникла тянучка.

В это время водитель микроавтобуса, желая объехать затор по правой полосе, выехал, не снижая скорости. Не успев сориентироваться и нажать на тормоза, он наехал на "копа".

На место происшествия прибыла карета экстренки, и медики диагностировали у патрульного закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшего правоохранителя увезли в больницу скорой медицинской помощи.

В обстоятельствах дорожного инцидента разбиралась следственно-оперативная группа.

Водитель, сбивший полицейского, был задержан.

В Киеве водитель микроавтобуса сбил полицейского, который оформлял ДТП (фото)

В Киеве водитель микроавтобуса сбил патрульного, который оформлял ДТП (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, ранее в августе в Чернигове сбили полицейского на пешеходном переходе, и в результате наезда правоохранитель не выжил.

Также сообщалось, что в мае под Киевом нарушитель сбил полицейского и устроил три ДТП.

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