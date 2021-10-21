В Киеве водитель микроавтобуса сбил полицейского, который оформлял ДТП (фото)
В Киеве водитель микроавтобуса сбил патрульного полицейского, который в это время на дороге оформлял ДТП. В результате правоохранитель был госпитализирован с травмами головы.
Об этом 21 октября передает "dtp.kiev.ua" на странице в Facebook.
Инцидент произошел на улице Луговая возле торгово-развлекательного центра "Караван".
Там патрульные занимались оформлением протокола об аварии и нарушении ПДД, стоя в первой полосе движения. На дороге возникла тянучка.
В это время водитель микроавтобуса, желая объехать затор по правой полосе, выехал, не снижая скорости. Не успев сориентироваться и нажать на тормоза, он наехал на "копа".
На место происшествия прибыла карета экстренки, и медики диагностировали у патрульного закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшего правоохранителя увезли в больницу скорой медицинской помощи.
В обстоятельствах дорожного инцидента разбиралась следственно-оперативная группа.
Водитель, сбивший полицейского, был задержан.
В Киеве водитель микроавтобуса сбил патрульного, который оформлял ДТП (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Напомним, ранее в августе в Чернигове сбили полицейского на пешеходном переходе, и в результате наезда правоохранитель не выжил.
Также сообщалось, что в мае под Киевом нарушитель сбил полицейского и устроил три ДТП.