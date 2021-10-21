У Києві водій мікроавтобуса збив поліцейського, який оформляв ДТП (фото)

У Києві водій мікроавтобуса збив патрульного поліцейського, який в цей час на дорозі оформляв ДТП. В результаті правоохоронець був госпіталізований з травмами голови.

Про це 21 жовтня передає " dtp.kiev.ua " на сторінці в Facebook.

Інцидент стався на вулиці Лугова біля торгово-розважального центру "Караван".

Там патрульні займалися оформленням протоколу про аварію і порушення ПДР, стоячи в першій смузі руху. На дорозі виникла тягучка.

В цей час водій мікроавтобуса, бажаючи об'їхати затор по правій смузі, виїхав, не знижуючи швидкості. Не встигнувши зорієнтуватися і натиснути на гальма, він наїхав на "копа".

На місце події прибула карета екстренки, і медики діагностували у патрульного закриту черепно-мозкову травму. Постраждалого правоохоронця відвезли до лікарні швидкої медичної допомоги.

В обставинах дорожнього інциденту розбиралася слідчо-оперативна група.

Водій, який збив поліцейського, був затриманий.

У Києві водій мікроавтобуса збив патрульного, який оформляв ДТП (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)