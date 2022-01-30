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В Киеве водитель маршрутки во время движения сидел в соцсетях (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Киеве один из пассажиров маршрутки №472 снял на видео, как водитель во время движения крутит руль месте со смартфоном. При этом он успевает сидеть в социальных сетях.

Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.

"Стоимость проезда подняли, но подвижной состав не обновили, еще и техническое состояние некоторых маршруток вообще, как после бомбежки. Хотя водителей новых на работу взяли. Теперь вместо подпевания шансового трешняка они всю дорогу сидят в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Пользователи сети прокомментировали инцидент. Некоторые отметили, что пассажиры могут только снимать видео, а замечание водителю так никто и не сделает.

  • Это вы еще в 416 не ездили, там такой зоопарк;
  • Я вчера ехала, держался за руль, без телефона;
  • У нас, как обычно, только снимать умеют все.
  • А замечание почему не могли сделать? Просто выставить видео...

Напомним, в Харькове водитель маршрутки подрался с пассажиром из-за зажатого дверью пакета. Это не понравилось пассажиру, слово за слово и между ними возникла потасовка.

Мы также писали о том, что в Киеве маршрутчик напал на пассажира из-за замечания о курении. Инцидент произошел в Дарницком районе в маршрутном автобусе №545.

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Киевмаршрутчик