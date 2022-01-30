В Киеве водитель маршрутки во время движения сидел в соцсетях (видео)

В Киеве один из пассажиров маршрутки №472 снял на видео, как водитель во время движения крутит руль месте со смартфоном. При этом он успевает сидеть в социальных сетях.
Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.
"Стоимость проезда подняли, но подвижной состав не обновили, еще и техническое состояние некоторых маршруток вообще, как после бомбежки. Хотя водителей новых на работу взяли. Теперь вместо подпевания шансового трешняка они всю дорогу сидят в социальных сетях", - говорится в сообщении.
Пользователи сети прокомментировали инцидент. Некоторые отметили, что пассажиры могут только снимать видео, а замечание водителю так никто и не сделает.
Напомним, в Харькове водитель маршрутки подрался с пассажиром из-за зажатого дверью пакета. Это не понравилось пассажиру, слово за слово и между ними возникла потасовка.
Мы также писали о том, что в Киеве маршрутчик напал на пассажира из-за замечания о курении. Инцидент произошел в Дарницком районе в маршрутном автобусе №545.