В Киеве водитель маршрутки во время движения сидел в соцсетях (видео)

В Киеве один из пассажиров маршрутки №472 снял на видео, как водитель во время движения крутит руль месте со смартфоном. При этом он успевает сидеть в социальных сетях.

"Стоимость проезда подняли, но подвижной состав не обновили, еще и техническое состояние некоторых маршруток вообще, как после бомбежки. Хотя водителей новых на работу взяли. Теперь вместо подпевания шансового трешняка они всю дорогу сидят в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Пользователи сети прокомментировали инцидент. Некоторые отметили, что пассажиры могут только снимать видео, а замечание водителю так никто и не сделает.