У Києві водій маршрутки під час руху сидів у соцмережах (відео)

У Києві один з пасажирів маршрутки №472 зняв на відео, як водій під час руху крутить кермо зі смартфоном. При цьому він встигає сидіти в соціальних мережах.
Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний" у своєму Telegram-каналі.
"Вартість проїзду підняли, але рухомий склад не оновили, ще й технічний стан деяких маршруток взагалі, як після бомбардування. Хоча водіїв нових на роботу взяли. Тепер замість підспівування шансового трешняка вони всю дорогу сидять в соціальних мережах", - йдеться в повідомленні.
Користувачі мережі прокоментували інцидент. Деякі зазначили, що пасажири можуть тільки знімати відео, а зауваження водієві так ніхто і не зробить.
Нагадаємо, у Харкові водій маршрутки побився з пасажиром через затиснутого дверима пакета. Це не сподобалося пасажиру, слово за слово і між ними виникла бійка.
Ми також писали про те, що у Києві маршрутник напав на пасажира через зауваження про куріння. Інцидент стався в Дарницькому районі в маршрутному автобусі №545.