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У Києві водій маршрутки під час руху сидів у соцмережах (відео)

Автор: Роман Мирончук

У Києві один з пасажирів маршрутки №472 зняв на відео, як водій під час руху крутить кермо зі смартфоном. При цьому він встигає сидіти в соціальних мережах.

Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний" у своєму Telegram-каналі.

"Вартість проїзду підняли, але рухомий склад не оновили, ще й технічний стан деяких маршруток взагалі, як після бомбардування. Хоча водіїв нових на роботу взяли. Тепер замість підспівування шансового трешняка вони всю дорогу сидять в соціальних мережах", - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі прокоментували інцидент. Деякі зазначили, що пасажири можуть тільки знімати відео, а зауваження водієві так ніхто і не зробить.

  • Це ви ще в 416 не їздили, там такий зоопарк;
  • Я вчора їхала, тримався за кермо, без телефону;
  • У нас, як завжди, тільки знімати вміють всі.
  • А зауваження чому не могли зробити? Просто виставити відео...

Нагадаємо, у Харкові водій маршрутки побився з пасажиром через затиснутого дверима пакета. Це не сподобалося пасажиру, слово за слово і між ними виникла бійка.

Ми також писали про те, що у Києві маршрутник напав на пасажира через зауваження про куріння. Інцидент стався в Дарницькому районі в маршрутному автобусі №545.

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Київмаршрутчик