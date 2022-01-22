ru ua
Сб, 22 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харькове водитель маршрутки подрался с пассажиром из-за зажатого дверью пакета (видео)

Новина українською →
Харьков, Суббота 22 января 2022 15:03
В Харькове водитель маршрутки подрался с пассажиром из-за зажатого дверью пакета (видео) В Харькове подрались водитель маршрутки и пассажир (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Харькове возник конфликт между водителем маршрутки и пассажиром. Они вышли на улицу и начали там драться

Так, инцидент произошел вечером 21 января на проспекте Героев Сталинграда, сообщили в Telegram-канале "Харьков Live".

По словам авторов видео, конфликт между мужчинами вспыхнул якобы из-за того, что водитель слишком быстро закрыл дверь и зажал пакет пассажира.

Поэтому пассажиру это не понравилось и он об этом громко сказал. К тому же на фразу водителя "заснул что ли" мужчина ответил нецензурно.

Также на видео видно, как мужчины бьют друг друга возле маршрутки на обочине проезжей части.

Внимание! На видео присутствуют нецензурная лексика и сцены насилия.

Ранее мы сообщали, что в Киеве маршрутчик напал на пассажира из-за замечания о курении. К тому же, водитель несколько раз пытался выбить у мужчины телефон и требовал, чтобы тот покинул маршрутку.

Также мы писали, что в Черновцах водитель хотел выгнать пассажирку из маршрутки, потому что у нее не было мелких денег.

Читайте РБК-Украина в Google News
маршрутка
LITE
Перевести стрелки: Дуа Липа, Хантер Шефер и другие показали трендовый яркий макияж глаз 2022
Перевести стрелки: Дуа Липа, Хантер Шефер и другие показали трендовый яркий макияж глаз 2022