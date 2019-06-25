В Киеве водитель иномарки проехался по ноге двухлетнего мальчика

В Киеве водитель иномарки наехал на ногу двухлетнему ребенку. ДТП произошло во дворе жилого дома на улице Генерала Шаповала, 20 в Соломенском районе вечером 24 июня. Малыша госпитализировали в детскую больницу №1, передает "Информатор".

Легковушка Nissan Leaf сдавала назад, и водитель не заметил мальчика рядом с авто. В итоге машина проехалась по ноге ребенка.

На месте инцидента работал экипаж патрульной полиции, скорая помощь и следственно-оперативная группа.

У пострадавшего мальчика диагностировали травмы различной степени тяжести.

Фото: скрин google.com/maps

Как сообщалось ранее, недавно недалеко от этого района на Протасовом Яру произошло ДТП - водитель на большой скорости сбил двух девушек, которые переходили дорогу по "зебре". После этого водитель попытался скрыться, но его догнал и задержал журналист, который стал случайным свидетелем инцидента. Он удерживал нарушителя до приезда полиции.

Также мы писали о том, что в начале июня в Виннице автомобиль скорой помощи сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала пешеходный переход на велосипеде.

Напомним, 7 июня в Конотопе авто начальника полиции сбило ребенка - ДТП вызвало широкий резонанс в обществе. В сети появилось видео с момента инцидента, снятое камерой наблюдения.