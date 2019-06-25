У Києві водій іномарки проїхався по нозі дворічного хлопчика

У Києві водій іномарки наїхав на ногу дворічній дитині. ДТП сталася у дворі житлового будинку на вулиці Генерала Шаповала, 20 у Солом'янському районі ввечері 24 червня. Малюка госпіталізували у дитячу лікарню №1, передає "Інформатор".

Легковик Nissan Leaf здавала назад, і водій не помітив хлопчика поруч із авто. В результаті машина проїхалася по нозі дитини.

На місці інциденту працював екіпаж патрульної поліції, швидка допомога та слідчо-оперативна група.

У постраждалого хлопчика діагностували травми різного ступеня тяжкості.

Фото: скрін google.com/maps

Як повідомлялося раніше, нещодавно недалеко від цього району на Протасовому Яру сталася ДТП - водій на великій швидкості збив двох дівчат, які переходили дорогу по "зебрі". Після цього водій спробував втекти, але його наздогнав і затримав журналіст, який став випадковим свідком інциденту. Він тримував порушника до приїзду поліції.

Також ми писали про те, що на початку червня у Вінниці автомобіль швидкої допомоги збив 14-річну дівчинку, яка перетинала пішохідний перехід на велосипеді.

Нагадаємо, 7 червня у Конотопі авто начальника поліції збило дитину - ДТП викликала широкий резонанс у суспільстві. У мережі з'явилося відео з моменту інциденту, зняте камерою спостереження.