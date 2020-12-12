В Киеве водитель иномарки на летней резине промчался по гололеду и снес все на пути (видео)

Авто вылетело с дороги на обочину (фото: РБК-Украина)

Гололедица с украинских дорог последние несколько дней не сходит, на дорогах произошло много аварий, а на обочине - травм пешеходов. Несмотря на многочисленные призывы спасателей, некоторые водители все же не придерживаются правил. Так, в субботу, 12 декабря, в Оболонском районе Киева водитель Audi попал в ДТП из-за погодных условий и летней резины на машине.

Как сообщает "Киев Оперативный", водитель вылетел с дороги на обочину возле ТРЦ Dream Town. Машина снесла на своем пути все: и столбы, и забор, а также протаранила три припаркованные машины.

Остановиться неуправляемому авто удалось лишь, когда оно врезалось в дерево. На место ДТП свидетели вызвали полицию и "скорую". Водителя якобы госпитализировали. На видео видно, что его авто в результате аварии разбито вдребезги.

В комментариях к публикации свидетели пишут, что якобы на Audi была летняя резина, которая в гололед крайне опасна. Это, предполагают, и привело к аварии.

"Метров 20 неуправляемая Audi неслась на обочине, где на ее пути встретились столбики, забор и три припаркованных авто, остановиться смогла только в дереве", - говорится в сообщении.

Неконтролируемое авто снесло все на пути (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, киевлян возмутило видео, как школьники падали на дорогу и карабкались по льду.

Ранее в Сети обсуждали видео, на котором девочка "дрифтует" на Андреевском спуске в гололед. Потом она призналась журналистам, что ей пришлось падать 40 раз.