ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві водій іномарки на літній гумі промчав по ожеледі і зніс все на шляху (відео)

Київ, Субота 12 грудня 2020 14:08
У Києві водій іномарки на літній гумі промчав по ожеледі і зніс все на шляху (відео)
Авто вилетіло з дороги на узбіччя (фото: РБК-Україна)
Автор: Анжеліка Галушко

Ожеледиця з українських доріг останні кілька днів не сходить, на дорогах вже сталося багато аварій, а на узбіччі - травм пішоходів. Попри численні заклики рятувальників, деякі водії все ж не дотримуються правил. Так, у суботу, 12 грудня, в Оболонському районі Києва водій Audi потрапив у ДТП через погодні умови та незмінену гуму на автівці.

Як повідомляє "Київ Оперативний", водій вилетів з дороги на узбіччя біля ТРЦ Dream Town. Автівка знесла на своєму шляху все: і стовпчики, і паркан, а також протаранила три припарковані машини.

Зупинитися некерованому авто вдалося лише, коли воно врізалося у дерево. На місце ДТП свідки викликали поліцію і "швидку". Водія нібито госпіталізували. На відео видно, що його авто внаслідок аварії розтрощене вщент.

У коментарях до публікації свідки пишуть, що нібито на Audi була літня гума, яка в ожеледь вкрай небезпечна. Це, припускають, і призвело до аварії.

"Метрів 20 некерована Audi мчала узбіччям, де на її шляху зустрілися стовпчики, паркан і три припаркованих авто, зупинитися змогла тільки в дереві", - йдеться в повідомленні.

Неконтрольоване авто знесло все на шляху (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, киян обурило відео, як школярі падали на дорогу і дерлися по льоду.

Раніше у Мережі обговорювали відео, на якому дівчинка "дрифтує" на Андріївському узвозі в ожеледицю. Потім вона зізналася журналістам, що їй довелося падати 40 разів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Події КиївДТПгололедица

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся