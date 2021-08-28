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В Киеве водитель хотел объехать пробку и стрелял по микроавтобусу: фото нарушителя

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве один из водителей нагло нарушил правила дорожного движения и с помощью оружия требовал от других водителей, чтобы ему предоставили преимущество в движении.

О происшествии рассказали в Facebook - сообществу "Автомобильный Киев".

Так, инцидент произошел днем 27 августа.

По словам бывшего военного и инструктор фонда "Вернись живым", владелец автомобиля Honda хотел по обочине объехать пробку перед светофором. Когда один из водителей не пустил его в поток машин, мужчина сигналил и требовал пропустить его.

Кроме того, после этого злоумышленник использовал оружие.

Как рассказали очевидцы, водитель черной иномарки объезжал затор с нарушением правил дорожного движения. Поэтому другие водители не захотели ему уступать.

После наглого поведения нарушителя, водитель микроавтобуса решил преградить ему дорогу, но злоумышленник произвел выстрел в его направлении.

Увидев оружие, водитель цистерны, двигавшийся правой полосой, решил все же пропустить нарушителя. Затем водитель Honda поехал по встречной полосе

Также автор поста звонил в полицию, но не смог дозвониться.

Водитель хотел объехать пробку и стрелял по микроавтобусу (фото: facebook.com/groups/AvtoKiev)

В комментариях пользователи пишут, что такие случаи случают не впервые.

  • К сожалению эти люди уверены в себе, потому что у них есть пистолет. Такого бы не было, если бы ствол был доступен всем;
  • Там постоянно так ездят, даже когда не большой затор;
  • Таких хамов много особенно перед въездом в Киев или на выезде;
  • Такие люди чувствуют себя "владельцами жизни" но ничего скоро, и их ответственность настигнет.

Ранее мы сообщали что в Киеве отец прокатил на самокате маленькую дочку по встречной полосе.

Также мы писали, что в Киеве водитель с пассажирами перекрыл дорогу "скорой" и поехал по встречной назад.

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