В Киеве водитель хотел объехать пробку и стрелял по микроавтобусу: фото нарушителя

Так, инцидент произошел днем 27 августа.

По словам бывшего военного и инструктор фонда "Вернись живым", владелец автомобиля Honda хотел по обочине объехать пробку перед светофором. Когда один из водителей не пустил его в поток машин, мужчина сигналил и требовал пропустить его.

Кроме того, после этого злоумышленник использовал оружие.

Как рассказали очевидцы, водитель черной иномарки объезжал затор с нарушением правил дорожного движения. Поэтому другие водители не захотели ему уступать.

После наглого поведения нарушителя, водитель микроавтобуса решил преградить ему дорогу, но злоумышленник произвел выстрел в его направлении.

Увидев оружие, водитель цистерны, двигавшийся правой полосой, решил все же пропустить нарушителя. Затем водитель Honda поехал по встречной полосе

Также автор поста звонил в полицию, но не смог дозвониться.

Водитель хотел объехать пробку и стрелял по микроавтобусу (фото: facebook.com/groups/AvtoKiev)

В комментариях пользователи пишут, что такие случаи случают не впервые.