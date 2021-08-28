У Києві водій хотів об'їхати затор та стріляв по мікроавтобусу: фото порушника

У Києві один із водіїв нахабно порушив правила дорожнього руху та за допомогою зброї вимагав від інших водіїв, аби йому надали перевагу в русі.
Про подію розповіли в Facebook - спільноті "Автомобільний Київ".
Так, інцидент сталося вдень 27 серпня.
За словами колишнього військового та інструктор фонду "Повернись живим", власник автомобіля Honda хотів узбіччям об'їхати затор перед світлофором. Коли один з водіїв не пустив його у потік машин, чоловік сигналив та вимагав пропустити його.
Окрім того, після цього зловмисник використав зброю.
Як розповіли очевидці, водій чорної іномарки об'їжджав затор з порушенням правил дорожнього руху. Тому інші водії не захотіли йому поступатися.
Після нахабної поведінки порушника, водій мікроавтобуса вирішив перегородити йому дорогу, але зловмисник здійснив постріл в його напрямку.
Побачивши зброю, водій цистерни, який рухався правою смугою, вирішив все ж пропустити порушника. Потім водій Honda поїхав зустрічною смугою
Також автор посту телефонував до поліції, але не зміг додзвонитися.
У коментарях користувачі пишуть, що такі випадки трапляють не вперше.
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