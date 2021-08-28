У Києві водій хотів об'їхати затор та стріляв по мікроавтобусу: фото порушника

Так, інцидент сталося вдень 27 серпня.

За словами колишнього військового та інструктор фонду "Повернись живим", власник автомобіля Honda хотів узбіччям об'їхати затор перед світлофором. Коли один з водіїв не пустив його у потік машин, чоловік сигналив та вимагав пропустити його.

Окрім того, після цього зловмисник використав зброю.

Як розповіли очевидці, водій чорної іномарки об'їжджав затор з порушенням правил дорожнього руху. Тому інші водії не захотіли йому поступатися.

Після нахабної поведінки порушника, водій мікроавтобуса вирішив перегородити йому дорогу, але зловмисник здійснив постріл в його напрямку.

Побачивши зброю, водій цистерни, який рухався правою смугою, вирішив все ж пропустити порушника. Потім водій Honda поїхав зустрічною смугою

Також автор посту телефонував до поліції, але не зміг додзвонитися.

Водій хотів об'їхати затор та стріляв по мікроавтобусу (фото: facebook.com/groups/AvtoKiev)

У коментарях користувачі пишуть, що такі випадки трапляють не вперше.