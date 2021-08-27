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В Киеве водитель с пассажирами перекрыл дорогу "скорой" и умчал по встречке назад (видео)

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Киев, Пятница 27 августа 2021 10:47
В Киеве водитель с пассажирами перекрыл дорогу "скорой" и умчал по встречке назад (видео) В Киеве водитель отличился наглой выходкой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве водитель микроавтобуса загородил проезд скорой помощи на дороге.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram-канале.

Отмечается, что автомобиль перегородил две полосы движения, чтобы высадить пассажиров. На остальных ему было наплевать.

"Едем мы значит на автомобиле скорой помощи (с мигалками), а ему нужно было срочно всех подрезать, перегородить две полосы, чтобы высадить и посадить пассажиров. Самое главное, что дальше он поехал по встречке. Ну, что за идиотизм?" - подписал автор видео.

Осторожно, в ролике присутствует ненормативная лексика.

В комментариях отметили, что водителя нужно было забрать в скорую помощь, раз он не понимает правил дорожного движения.

  • Маршрутка головного мозга.
  • Еще двойную сплошную пересек.
  • А кто или что запрещает беспредельничать у нас на дорогах?

Как мы ранее писали, в Киеве руководитель ОСББ чуть не убил подростка, который шел домой и перелез через ограду.

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