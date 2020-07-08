В Киеве водитель автобуса под кайфом проигнорировал карантин: фото "героя"

В Киеве задержали водителя автобуса, который громко разговаривал по телефону во время движения и был без маски. Когда мужчину остановили выяснилось, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что на правонарушителя полицейские составили административный протокол. 33-летний мужчина отказался проходить тест на опьянение в присутствии свидетелей.

Инспекторы составили на мужчину протоколы по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. О происшествии сообщили директору автопарка. Для продолжения движения автобуса по маршруту на место прибыл коллега водителя.

В Киеве задержали водителя автобуса под кайфом (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы отметили, что в последнее время таких водителей очень много.

У нас много таких. Вчера два звонка в полицию на водителя 115 автобуса, тоже неадеквата. Но реакции ноль. А Киевпастранс вообще супер. Ответ: мы ничего не можем сделать, звоните в полицию, пусть они с ним что-то сделают ! Бинго!!!!

Таке враження, що нормальні всі виїхали за кордон. Залишилося одне лушпиння. Не має вже де взяти нормального водія на автобус.

Интересно, почему водителей маршруток не останавливают за такие же нарушения... 445 например.

Как мы ранее писали, в Днепре пассажир начал бить водителя маршрутки прямо во время движения (видео).