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В Киеве водитель автобуса под кайфом проигнорировал карантин: фото "героя"

Автор: Людмила Жукова

В Киеве задержали водителя общественного транспорта в состоянии наркотического опьянения

В Киеве задержали водителя автобуса, который громко разговаривал по телефону во время движения и был без маски. Когда мужчину остановили выяснилось, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

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Отмечается, что на правонарушителя полицейские составили административный протокол. 33-летний мужчина отказался проходить тест на опьянение в присутствии свидетелей.

Инспекторы составили на мужчину протоколы по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. О происшествии сообщили директору автопарка. Для продолжения движения автобуса по маршруту на место прибыл коллега водителя.

В Киеве задержали водителя автобуса под кайфом (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы отметили, что в последнее время таких водителей очень много.

  • У нас много таких. Вчера два звонка в полицию на водителя 115 автобуса, тоже неадеквата. Но реакции ноль. А Киевпастранс вообще супер. Ответ: мы ничего не можем сделать, звоните в полицию, пусть они с ним что-то сделают ! Бинго!!!!
  • Таке враження, що нормальні всі виїхали за кордон. Залишилося одне лушпиння. Не має вже де взяти нормального водія на автобус.
  • Интересно, почему водителей маршруток не останавливают за такие же нарушения... 445 например.

Как мы ранее писали, в Днепре пассажир начал бить водителя маршрутки прямо во время движения (видео).

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