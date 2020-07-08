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У Києві водій автобуса під кайфом проігнорував карантин: фото "героя"

Автор: Людмила Жукова

У Києві затримали водія громадського транспорту у стані наркотичного сп'яніння

У Києві затримали водія автобуса, який голосно розмовляв по телефону під час руху і був без маски. Коли чоловіка зупинили з'ясувалося, що він знаходиться в стані наркотичного сп'яніння. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

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Наголошується, що на правопорушника поліцейські склали протокол адміністративний протокол. 33-річний чоловік відмовився проходити тест на стан сп'яніння в присутності свідків.

Інспектори склали на чоловіка протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та протокол за ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) КУпАП. Про подію повідомили директора автопарку. Для продовження руху автобуса по маршруту на місце прибув колега водія.

У Києві затримали водія автобуса під кайфом (фото: Київ Оперативний)

В коментарях українці відзначили, що останнім часом таких водіїв дуже багато.

  • У нас багато таких. Вчора два дзвінки в поліцію на водія 115 автобуса, теж неадекват. Але реакції нуль. А Київпастранс взагалі супер. Відповідь: ми нічого не можемо зробити, телефонуйте в поліцію, нехай вони з ним щось зроблять! Бінго!!!!
  • Таке враження, що нормальні всі виїхали за кордон. Залишилося одне лушпиння. Не має вже де взяти нормального водія на автобус.
  • Цікаво, чому водіїв маршруток не зупиняють за такі ж порушення... 445 наприклад.

Як ми раніше писали, в Дніпрі пасажир почав бити водія маршрутки прямо під час руху (відео).

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