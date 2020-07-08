У Києві водій автобуса під кайфом проігнорував карантин: фото "героя"

У Києві затримали водія громадського транспорту у стані наркотичного сп'яніння
У Києві затримали водія автобуса, який голосно розмовляв по телефону під час руху і був без маски. Коли чоловіка зупинили з'ясувалося, що він знаходиться в стані наркотичного сп'яніння. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Наголошується, що на правопорушника поліцейські склали протокол адміністративний протокол. 33-річний чоловік відмовився проходити тест на стан сп'яніння в присутності свідків.
Інспектори склали на чоловіка протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та протокол за ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) КУпАП. Про подію повідомили директора автопарку. Для продовження руху автобуса по маршруту на місце прибув колега водія.
В коментарях українці відзначили, що останнім часом таких водіїв дуже багато.
Як ми раніше писали, в Дніпрі пасажир почав бити водія маршрутки прямо під час руху (відео).