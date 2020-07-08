У Києві водій автобуса під кайфом проігнорував карантин: фото "героя"

У Києві затриманий водій-наркоман (колаж РБК-Україна)

У Києві затримали водія громадського транспорту у стані наркотичного сп'яніння

У Києві затримали водія автобуса, який голосно розмовляв по телефону під час руху і був без маски. Коли чоловіка зупинили з'ясувалося, що він знаходиться в стані наркотичного сп'яніння. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Наголошується, що на правопорушника поліцейські склали протокол адміністративний протокол. 33-річний чоловік відмовився проходити тест на стан сп'яніння в присутності свідків.

Інспектори склали на чоловіка протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та протокол за ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) КУпАП. Про подію повідомили директора автопарку. Для продовження руху автобуса по маршруту на місце прибув колега водія.

У Києві затримали водія автобуса під кайфом (фото: Київ Оперативний)

В коментарях українці відзначили, що останнім часом таких водіїв дуже багато.

У нас багато таких. Вчора два дзвінки в поліцію на водія 115 автобуса, теж неадекват. Але реакції нуль. А Київпастранс взагалі супер. Відповідь: ми нічого не можемо зробити, телефонуйте в поліцію, нехай вони з ним щось зроблять! Бінго!!!!

Таке враження, що нормальні всі виїхали за кордон. Залишилося одне лушпиння. Не має вже де взяти нормального водія на автобус.

Цікаво, чому водіїв маршруток не зупиняють за такі ж порушення... 445 наприклад.

Як ми раніше писали, в Дніпрі пасажир почав бити водія маршрутки прямо під час руху (відео).