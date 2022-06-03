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В Киеве вандалы забросали яму после коммунальщиков прокатными велосипедами (фото)

Коллаж РБК-Украина: в Киеве изуродовали прокатные велосипеды
Автор: Светлана Мащенко

В центре Киева вандалы забросали велосипеды из сервиса Bikenow в яму, которую оставили коммунальщики после ремонта.

Смотрите ниже в материале фото, и как реагируют в сервисе байкшеринга.

Известно, что произошло это на улице Хорива, что на Подоле. В яме лежало три велосипеда, какая-то урна из заведения рядом.

Двухколесные кроме механических повреждений пострадали, пролежав в воде, поскольку в Киеве вечером 2 июня был дождь.

Фото: РБК-Украина

В руководстве Bikenow отмечают, что чаще всего велосипеды ломают, сдают на металл или пытаются перепродать, перекрасив фирменные цвета.

Самый проблемный район для байкшеринга - Троещина

Так, 6 мая сервис проката снова закрыл свои парковки в жилом массиве. В компании столкнулись со старыми проблемами.

"Мы не предоставляем транспорт там, где его уничтожают и действует безответственность. Спасибо за понимание!" - говорилось в сообщении.

Фото: facebook.com/bikenow.com.ua

В конце апреля в компании предупреждали, что следующий намеренно сломанный или испорченный велосипед поставит точку в прокате транспорта на Троещине. Тогда велосипед разобрали на запчасти в Деснянском районе.

Летом 2021-го сервис уже запрещал парковку велосипедов на Троещине. Так же прекращали его и в 2018-м.

Ранее мы писали, что в Киеве хулиганы топили прокатные велосипеды в фонтане.

Кроме того сообщалось, что в киевском парке хулиганы изувечили припаркованные велосипеды.

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вандализмBikenowвелосипед