У Києві вандали закидали яму після комунальників прокатними велосипедами (фото)

Відомо, що сталося це на вулиці Хорива, що на Подолі. У ямі лежало три велосипеди, якась урна із закладу поруч.

Двоколісні окрім механічних пошкоджень постраждали, пролежавши у воді, позаяк у Києві ввечері 2 червня був дощ.

Фото: РБК-Україна

Як відреагували в компанії на цей випадок

"На жаль, це доволі часто є. Згадаємо Троєщину, яка також не показує себе з кращої сторони", - розповіли Styler в компанії Bikenow.

Оскільки випадок стався в центрі, про закриття пунктів паркування наразі не йдеться.

"Подол - це центр. Закривати центр - ні. Будемо мати надію, що це відбулось один раз. Якщо встановимо, хто так поводиться з нашим транспортом, обов’язково напишемо заяву до поліції", - додали в пресслужбі.

В керівництві Bikenow зазначають, що найчастіше велосипеди ламають, здають на метал або намагаються перепродати, перефарбувавши фірмові кольори.

Найпроблемніший район для байкшерінгу - Троєщина

Так, 6 травня сервіс прокату знову закрив свої парковки в житловому масиві. В компанії зіткнулися зі старими проблемами.

"Ми не надаємо транспорт там, де його нищать та діє безвідповідальність. Дякуємо за розуміння!" - йшлося в повідомленні.

Фото: facebook.com/bikenow.com.ua

У кінці квітня в компанії попереджували, що наступний навмисно зламаний чи зіпсований велосипед поставить крапку в прокаті транспорту на Троєщині. Тоді велосипед розібрали на запчастини у Деснянському районі.

Улітку 2021-го сервіс вже забороняв паркування велосипедів на Троєщині. Так само припиняли його й у 2018-му.