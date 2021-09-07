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В Киеве хулиганы топили прокатные велосипеды в фонтане

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Киев, Вторник 07 сентября 2021 14:48
В Киеве хулиганы топили прокатные велосипеды в фонтане Коллаж РБК-Украина: в Киеве хулиганы топили прокатные велосипеды
Автор: Роман Мирончук

В Киеве хулиганы в очередной раз ломают прокатный транспорт. На этот раз они забросили велосипеды в фонтан. При этом все снимали на видео, которое опубликовали в Instagram.

Об этом инциденте сообщает Telegram-канал "Хуе**й Киев".

На видео видно, что в фонтане лежит несколько велосипедов.

Отметим, что такое обращение с прокатным транспортом в столице происходит в последнее время довольно часто.

В Украине за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее вред в крупных размерах, полагается наказание. Максимум, что может быть за такое правонарушение - лишение свободы на срок до трех лет.

При этом уголовная ответственность грозит лицам, достигшим 16-летия.

Напомним, в Киеве ученик упал с козырька школы во время катания на велосипеде. Парень хотел снять видео для TikTok, но приземление оказалось неудачным.

По предварительным данным, парень серьезных травм не получил, поэтому вызывать скорую помощь не пришлось.

Мы также писали о том, что в Киеве подростки "культурно" отдохнули в фитнес-парке "Озеро Лебединое". Они сломали качели, вырвали скамейку и испортили покрытие.

Видео их действий появилось в сети. При этом в комментариях под ним киевляне пишут, что хулиганов необходимо наказать.

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