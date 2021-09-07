В Киеве хулиганы топили прокатные велосипеды в фонтане

В Киеве хулиганы в очередной раз ломают прокатный транспорт. На этот раз они забросили велосипеды в фонтан. При этом все снимали на видео, которое опубликовали в Instagram.

Об этом инциденте сообщает Telegram-канал "Хуе**й Киев".

На видео видно, что в фонтане лежит несколько велосипедов. Отметим, что такое обращение с прокатным транспортом в столице происходит в последнее время довольно часто. В Украине за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее вред в крупных размерах, полагается наказание. Максимум, что может быть за такое правонарушение - лишение свободы на срок до трех лет. При этом уголовная ответственность грозит лицам, достигшим 16-летия.