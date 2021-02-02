В Киеве вандалы сломали легендарную скульптуру от создателя Пейзажной аллеи

В Киеве сломали деревянную скульптуру Балерины (фото: facebook.com/skrytutskyy)

В Киеве вандалы сломали легендарную деревянную скульптуру Балерины, которая простояла на улице Сретенской более 10 лет. Обломки скульптуры обнаружили местные жители и передали их автору.

В данное время неизвестно, возможна ли реставрация или нужно будет создавать новую Балерину. Об этом сообщил скульптор Константин Скритуцкий на своей странице в Facebook.

В Киеве сломали деревянную скульптуру Балерины (фото: facebook.com/skrytutskyy)

Он также отметил, что в конце недели уже запланирована встреча с реставратором. После чего киевлянам сообщат о дальнейшей судьбе Балерины.

В Киеве сломали деревянную скульптуру Балерины (фото: facebook.com/skrytutskyy)

Пользователи сети крайне возмущены действиями вандалов.

Неужели никто не видел? Невозможно воспринимать этот ужас, эта балерина имеет интересную историю, мы любили ее. Надеюсь, что реставраторы вернут к жизни. Надо камеру ставить за волонтерские деньги. Нас же много;

У меня такое ощущение, что вандалов и дикарей стало в несколько раз больше в последние годы; рушат, ломают, портят все, что красиво и интересно;

Это же сколько в Киеве живет уродов, которые являются вандалами, которые разрушают скульптуры, пишут на стенах, ломают лавочки, выкапывают розы... Надо что-то делать с этими варварами. Повсюду камеры, и задушить штрафами с работами по благоустройству;

Как же так? Желаю красавице выздоровления и как можно быстрее вернуться к киевлянам;

Как жаль!!! Живу рядом - всегда любовалась ею. Иногда кто-то цветы клал к ногам, это было так трогательно.

Напомним, в Умани вандалы повредили стелу украинским воинам, погибшим на Донбассе.

Ранее под Николаевом вандалы осквернили более 100 могил.