ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве вандалы сломали легендарную скульптуру от создателя Пейзажной аллеи

Киев, Вторник 02 февраля 2021 17:34
В Киеве вандалы сломали легендарную скульптуру от создателя Пейзажной аллеи
В Киеве сломали деревянную скульптуру Балерины (фото: facebook.com/skrytutskyy)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве вандалы сломали легендарную деревянную скульптуру Балерины, которая простояла на улице Сретенской более 10 лет. Обломки скульптуры обнаружили местные жители и передали их автору.

В данное время неизвестно, возможна ли реставрация или нужно будет создавать новую Балерину. Об этом сообщил скульптор Константин Скритуцкий на своей странице в Facebook.

В Киеве вандалы сломали легендарную скульптуру от создателя Пейзажной аллеи

В Киеве сломали деревянную скульптуру Балерины (фото: facebook.com/skrytutskyy)

Он также отметил, что в конце недели уже запланирована встреча с реставратором. После чего киевлянам сообщат о дальнейшей судьбе Балерины.

В Киеве вандалы сломали легендарную скульптуру от создателя Пейзажной аллеиВ Киеве вандалы сломали легендарную скульптуру от создателя Пейзажной аллеи

В Киеве сломали деревянную скульптуру Балерины (фото: facebook.com/skrytutskyy)

Пользователи сети крайне возмущены действиями вандалов.

  • Неужели никто не видел? Невозможно воспринимать этот ужас, эта балерина имеет интересную историю, мы любили ее. Надеюсь, что реставраторы вернут к жизни. Надо камеру ставить за волонтерские деньги. Нас же много;
  • У меня такое ощущение, что вандалов и дикарей стало в несколько раз больше в последние годы; рушат, ломают, портят все, что красиво и интересно;
  • Это же сколько в Киеве живет уродов, которые являются вандалами, которые разрушают скульптуры, пишут на стенах, ломают лавочки, выкапывают розы... Надо что-то делать с этими варварами. Повсюду камеры, и задушить штрафами с работами по благоустройству;
  • Как же так? Желаю красавице выздоровления и как можно быстрее вернуться к киевлянам;
  • Как жаль!!! Живу рядом - всегда любовалась ею. Иногда кто-то цветы клал к ногам, это было так трогательно.

Напомним, в Умани вандалы повредили стелу украинским воинам, погибшим на Донбассе.

Ранее под Николаевом вандалы осквернили более 100 могил.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Киеввандализм

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь