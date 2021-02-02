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У Києві вандали зламали легендарну скульптуру від творця Пейзажної алеї

Київ, Вівторок 02 лютого 2021 17:34
У Києві вандали зламали легендарну скульптуру від творця Пейзажної алеї
У Києві зламали дерев'яну скульптуру Балерини (фото: facebook.com/skrytutskyy)
Автор: Роман Мирончук

У Києві вандали зламали легендарну дерев'яну скульптуру Балерини, яка простояла на вулиці Стрітенській більше ніж 10 років. Уламки скульптури виявили місцеві жителі і передали їх автору.

Зараз невідомо, чи можлива реставрація чи потрібно буде створювати нову Балерину. Про це повідомив скульптор Костянтин Скритуцький на своїй сторінці в Facebook.

У Києві вандали зламали легендарну скульптуру від творця Пейзажної алеї

У Києві зламали дерев'яну скульптуру Балерини (фото: facebook.com/skrytutskyy)

Він також зазначив, що в кінці тижня вже запланована зустріч з реставратором. Після чого киянам повідомлять про подальшу долю Балерини.

У Києві вандали зламали легендарну скульптуру від творця Пейзажної алеїУ Києві вандали зламали легендарну скульптуру від творця Пейзажної алеї

У Києві зламали дерев'яну скульптуру Балерини (фото: facebook.com/skrytutskyy)

Користувачі мережі вкрай обурені діями вандалів.

  • Невже ніхто не бачив? Неможливо сприймати цей жах, ця балерина має цікаву історію, ми любили її. Сподіваюся, що реставратори повернуть до життя. Треба камеру ставити за волонтерські гроші. Нас же багато;
  • У мене таке відчуття, що вандалів і дикунів стало в кілька разів більше в останні роки; трощать, ламають, псують все, що красиво і цікаво;
  • Це ж скільки в Києві живе виродків, які є вандалами, які руйнують скульптури, пишуть на стінах, ламають лавки, викопують троянди... Треба щось робити з цими варварами. Всюди камери, і задушити штрафами з роботами з доброустрою;
  • Як же так? Бажаю красуні одужання і як можна швидше повернутися до киян;
  • Як шкода!!! Живу поруч - завжди милувалася нею. Іноді хтось квіти клав до ніг, це було так зворушливо.

Нагадаємо, в Умані вандали пошкодили стелу українським воїнам, загиблим на Донбасі.

Раніше під Миколаєвом вандали осквернили більше ніж 100 могил.

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