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В Киеве вандалы поиздевались над скульптурой Архистратига Михаила (фото)

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Киев, Вторник 12 октября 2021 18:23
В Киеве вандалы поиздевались над скульптурой Архистратига Михаила (фото) Коллаж РБК-Украина: в Киеве вандалы повредили скульптуру Архистратига Михаила
Автор: Роман Мирончук

В Киеве вандалы повредили миниатюрную скульптуру Архистратига Михаила, которую установили в парке "Владимирская горка" 8 октября. Неизвестные отломали меч.

Об этом инцидента сообщает Telegram-канал "Типичный Киев".

Мини-скульптура является продолжением инклюзивного туристического маршрута. Для людей с нарушением зрения надписи на памятнике продублировали украинским и английским шрифтом Брайля.

Благодаря этому, люди с плохим зрением могли "увидеть" фонтан Архистратига Михаила.

В Киеве вандалы поиздевались над скульптурой Архистратига Михаила (фото)

В Киеве вандалы повредили скульптуру Архистратига Михаила (фото: Telegram-канал "Типичный Киев")

Пользователи сети прокомментировали инцидент.

  • Потому что камеры нужны везде;
  • Под постом с этой скульптурой уже писали: "ждите на следующий день инфу о том, как повредили". Грустно все это;
  • То лавочки украдут, то скульптуру повредят. Мусор генетический, а не люди. За шкирку их и на уборку города на весь зимний период - пусть своей работой компенсируют убытки;
  • Непонятно зачем столько денег тратить на эти скульптуры. Все равно все уничтожат. Все, что необходимо - нужно делать как в совке: бетон, сталь, чугун. Качели чтобы ядерный взрыв выдерживали. Скамейки из бетона. Использовать антивандальные системы.

Напомним, в Киеве вандалы изуродовали популярную скульптуру. Неизвестные оторвали руку с саблей.

Мы также писали о том, что вандалы сбрасывают мусор в реку у озера Синевир.

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Киев вандализм
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