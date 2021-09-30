Вандалы сбрасывают мусор в реку у озера Синевир: "мне так приказали" (видео)

На территории Национального природного парка "Синевир" местные жители сбрасывают мусор прямо в реку. Инцидент на видео сняли туристы.

Об этом в сообществе "Карпаты в сердце" написала Маруся Амелина.

Как рассказали очевидцы, неприятное происшествие произошло на территории Синевирской общины. Там туристы увидели, как местный житель выгружает из телеги кучи мусора, сбрасывая его прямо у реки.

В частности, один из туристов пытался остановить мужчину и объяснял, что тот уничтожает природу. Однако, он ответил, что "ему так приказали".

"Мужчина не из дома вывез эти твердые бытовые отходы, его заставляет это делать местное руководство. Позже туда приезжает грейдер и нагребает глину, чтобы в глаза не бросалось",- написала Маруся Амелина.

Амелина пишет, что после публикации этого видео к ней обратились с Нацполіції Закарпатской области, которые заинтересовались сбросом мусора в реку.

Как пишет ТСН, пресс-секретарь Нацполиции Закарпатской области Анна Дан рассказала, что соответствующая ситуация была и делом заинтересовалась полиция.